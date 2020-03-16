Стало известно, вернет ли "УЗ" деньги за билеты на отмененные рейсы
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе "УЗ".
Как отмечается, для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы.
"На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ", - говорится в сообщении.
Во всех других случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", добавили в "УЗ".
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Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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