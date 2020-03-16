Евросоюз запрещает въезд в шенгенскую зону
Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RegioNews.
"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мероприятиям и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она.
Ранее аналогичные решения из-за коронавируса уже приняли ряд стран-участниц ЕС, а также другие страны мира.
The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020
Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity
Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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