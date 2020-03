Евросоюз запрещает въезд в шенгенскую зону

Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RegioNews.

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мероприятиям и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она.

Ранее аналогичные решения из-за коронавируса уже приняли ряд стран-участниц ЕС, а также другие страны мира.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0