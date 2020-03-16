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16 марта 2020, 18:28 15

Евросоюз запрещает въезд в шенгенскую зону

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16 марта 2020, 18:28 15
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В понедельник, 16 марта Евросоюз на 30 дней запретил все поездки на свою территорию, кроме неотложных
Фото: pixabay
В понедельник, 16 марта Евросоюз на 30 дней запретил все поездки на свою территорию, кроме неотложных

Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает RegioNews.

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мероприятиям и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она.

Ранее аналогичные решения из-за коронавируса уже приняли ряд стран-участниц ЕС, а также другие страны мира.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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