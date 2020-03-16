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16 марта 2020, 10:00 43

В Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом – Минздрав

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16 марта 2020, 10:00 43
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По состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом
Фото: flickr
По состоянию на 9:00 утра понедельника, 16 марта, в Украине уже подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

Как отмечается, два новых случая зафиксировали в Черновицкой области у двух женщин. По данным Минздрава, пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.


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