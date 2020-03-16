В Украине уже 5 случаев заражения коронавирусом – Минздрав
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Центр общественного здоровья Украины в Facebook.
"С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.
Как отмечается, два новых случая зафиксировали в Черновицкой области у двух женщин. По данным Минздрава, пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с контактными лицами.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине было зафиксировали три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии. 12 марта 71-летняя пенсионерка с Житомирщины умерла.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
- 13:03 16 марта Карантин в Житомире: власти усилят меры безопасности
- 12:58 16 марта Черновицкую область хотят закрыть на карантин
- 12:58 16 марта В Полтаве рассматривают вопрос о закрытии ТРЦ, кинотеатров, заведений питания
- 12:47 16 марта Коронавирус в Черновцах: состояние больных СOVID-19 стабильное
- 12:41 16 марта Львовская область: определили базы обсервации для пациентов с ОРЗ, вернувшихся из-за границы
- 12:41 16 марта Рада из-за коронавируса изменит график работы, а нардепам раздадут маски
- 11:48 16 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом