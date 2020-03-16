Коронавирус: Зеленский призвал Минфин обратиться за помощью к МВФ

В рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ

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В рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ

Об этом он заявил в видеообращении к украинским 16 марта, передает RegioNews.

Также Зеленский предложил ввести налоговые каникулы для бизнеса.

Речь идет о получении от МВФ и международных партнеров финансовой поддержки для преодоления последствий распространения вируса.

"В ближайшее время ожидаем от НБУ, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений", - заявил он.

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Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил осуществлять в больницах только срочные и неотложные меры.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал с 18 марта прекратить работу метрополитена, а также запретить междугородные и межобластные пассажирские перевозки.

"Укрзализныця" вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда - без взимания дополнительных сборов.

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.