Украина закрывает границы для иностранцев, - Зеленский

В украинцев есть три дня на возвращение из-за рубежа. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, смогут вернуться нерегулярными рейсами

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В украинцев есть три дня на возвращение из-за рубежа. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, смогут вернуться нерегулярными рейсами

13 марта состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно противодействия распространению коронавируса. Решено ввести ряд мер для безопасности жизни и здоровья украинцев, передает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00 часов 01 минуты 16 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами", - говорится в обращении президента.

Исключение составляют иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности – представители официальных международных организаций и дипломатических миссий.

Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.

Грузовые пункты пропуска – авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные – продолжат работать. Экипажи судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украину и будут подданы медицинской проверке экспресс-тестами.

Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию.

"Относительно других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. Онини будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", - отмечает Зеленский.

В эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении.

"Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие трое суток. Все, кто вернется, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию", - сообщает президент.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

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