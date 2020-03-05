Депутаты собирают подписи, чтобы назначить Гришину министеркой образования

Народные депутаты Украины собирают подписи за то, чтобы Министерство образования возглавила Юлия Гришина

Фото: facebook/j.gryshyna

Народные депутаты Украины собирают подписи за то, чтобы Министерство образования возглавила Юлия Гришина

Об этом изданию РБК-Украина рассказал заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти Александр Качура, передает RegioNews.

Также Качура добавил, что во фракции "Слуга народа" министром образования видят именно Гришину.

"Фракция" Слуга народа "видит доктора наук, коллегу по парламенту Юлию Гришину новым министром образования. Сейчас идет сбор подписей", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" планирует созвать в четверг, 5 марта, внеочередную сессию Верховной Рады по поводу генпрокурора.

Позже Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№3154).