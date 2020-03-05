В кресло главы Минобразования отобрали два кандидата - СМИ

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в Офисе президента относительно должности министра образования у науки

Фото: facebook/j.gryshyna

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в Офисе президента относительно должности министра образования у науки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду". Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР. Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. Также в 2016 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла, поскольку не набрала минимального допустимого балла на экзамене, пишет "Честно". Ее муж, который работает в Генеральной прокуратуре, может быть причастен к взяточничеству, сообщают "Наші гроші". На своей странице в Facebook Гришина поблагодарила экс-министра МОН Анну Новосад и ее команду за работу. Василий Кремень - президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года. В 1999 - 2005 годах был министром образования и науки в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича. В 2018 году аналитический центр CEDOS проанализировал научные статьи сотрудников академии и поставил под сомнение степени, которые присваивает эта структура. Напомним, 4 марта Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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