В кресло главы Минобразования отобрали два кандидата - СМИ

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Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в Офисе президента относительно должности министра образования у науки
Фото: facebook/j.gryshyna
Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в Офисе президента относительно должности министра образования у науки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР.

Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко.

Также в 2016 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла, поскольку не набрала минимального допустимого балла на экзамене, пишет "Честно".

Ее муж, который работает в Генеральной прокуратуре, может быть причастен к взяточничеству, сообщают "Наші гроші".

На своей странице в Facebook Гришина поблагодарила экс-министра МОН Анну Новосад и ее команду за работу.

Василий Кремень - президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года.

В 1999 - 2005 годах был министром образования и науки в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича.

В 2018 году аналитический центр CEDOS проанализировал научные статьи сотрудников академии и поставил под сомнение степени, которые присваивает эта структура.

Напомним, 4 марта Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.


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