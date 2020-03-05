В кресло главы Минобразования отобрали два кандидата - СМИ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
Юлия Гришина - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР.
Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко.
Также в 2016 году подавала свою кандидатуру на должность судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла, поскольку не набрала минимального допустимого балла на экзамене, пишет "Честно".
Ее муж, который работает в Генеральной прокуратуре, может быть причастен к взяточничеству, сообщают "Наші гроші".
На своей странице в Facebook Гришина поблагодарила экс-министра МОН Анну Новосад и ее команду за работу.
Василий Кремень - президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года.
В 1999 - 2005 годах был министром образования и науки в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича.
В 2018 году аналитический центр CEDOS проанализировал научные статьи сотрудников академии и поставил под сомнение степени, которые присваивает эта структура.
Напомним, 4 марта Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
- 17:07 05 марта Спортсмен из Винницы победил в международном турнире
- 17:04 05 марта Суд в Крыму оставил под стражей керченских подростков
- 17:00 05 марта В Донецкой области семью, которая прилетела из Италии, отправили на самоизоляцию
- 16:57 05 марта Зеленский рассказал, будет ли в новом правительстве первый вицепремьер
- 16:53 05 марта С железнодорожного вокзала Киева уберут МАФы и наливайки
- 16:45 05 марта Иностранцы в Новых Санжарах: рассказали, что их ждет
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука