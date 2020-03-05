Рада отказалась браться за ряд законов Кабмина Гончарука, в том числе и Трудовой кодекс

Парламент снял с рассмотрения все законопроекты бывшего правительства Украины, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента

Фото: twitter/verkhovna_rada

Парламент снял с рассмотрения все законопроекты бывшего правительства Украины, которые не были рассмотрены в сессионном зале парламента

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на данные парламента, среди законопроектов оказался и скандальный проект нового Трудового кодекса. Согласно статусу документа, 4 марта он был отозван и снят с рассмотрения. Тот же статус значится и у других проектов Кабмина, рассмотрение которых не состоялось в сессионном зале парламента. Отметим, 3-4 марта Кабмин Алексея Гончарука внес в Раду 15 проектов законов и постановлений. Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента. После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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