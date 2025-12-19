02:30  19 грудня
Донька Олі Полякової вперше привезла зятя-американця в Україну
01:30  19 грудня
Стало відомо, скільки коштує реклама у Лесі Нікітюк
21:52  18 грудня
На Київщині потяг збив 17-річного юнака: подробиці трагедії
19 грудня 2025, 07:05

Ворожий удар по Одесі: частина міста залишилася без світла, тепла та води

19 грудня 2025, 07:05
Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Внаслідок чергової атаки в Одесі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Ударна хвиля завдала шкоди й помешканням місцевих жителів

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, частина одного з густонаселених районів тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням.

Наразі відомо про одну постраждалу. Жінку доставили до лікарні.

На місці працюють комунальні служби, проводиться оцінка масштабів пошкоджень та збір даних для подальшої допомоги мешканцям.

Комунальні Пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту.

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний безпілотник типу "Шахед" влучив у міст у Маяках на стратегічній трасі Одеса-Рені. Загинула 40-річна жінка, а рух автодорогою М-15 було тимчасово перекрито. У мережі з'явилося відео моменту прильоту ворожого дрону по мосту, знятого безпосередньо перед трагедією.

17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
07 серпня 2025
