Ворожий удар по Одесі: частина міста залишилася без світла, тепла та води

Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, частина одного з густонаселених районів тимчасово залишилася без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням.

Наразі відомо про одну постраждалу. Жінку доставили до лікарні.

На місці працюють комунальні служби, проводиться оцінка масштабів пошкоджень та збір даних для подальшої допомоги мешканцям.

Комунальні Пункти незламності продовжують працювати цілодобово по всьому місту.

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний безпілотник типу "Шахед" влучив у міст у Маяках на стратегічній трасі Одеса-Рені. Загинула 40-річна жінка, а рух автодорогою М-15 було тимчасово перекрито. У мережі з'явилося відео моменту прильоту ворожого дрону по мосту, знятого безпосередньо перед трагедією.