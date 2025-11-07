14:10  07 ноября
07 ноября 2025, 13:52

В ТЦК Днепра мужчина пытался покончить жизнь самоубийством

07 ноября 2025, 13:52
Фото: Телеграмм/Труха Днепр
В Днепре произошел инцидент в ТЦК, во время которого мужчина пытался совершить самоубийство

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Согласно данным областного ТЦК, пострадавшего доставили для прохождения военно-врачебной комиссии около полуночи 7 ноября.

После получения вывода о пригодности мужчина направился в туалет, где совершил самоувечье. Работники ТЦК немедленно вызвали скорую помощь, и медики прибыли на место происшествия в течение нескольких минут. Пострадавший находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья уточняется.

Официальная страница Днепропетровского областного ТЦК и СП Facebook опубликовала заявление для СМИ и общественности. В нем указано, что видеоматериалы, которые распространяются в соцсетях, могут быть спекулятивными. Подчеркивается, что мужчину доставили для прохождения ВЛК, после чего он совершил самоувечье в туалете. На место сразу приехала скорая, была оказана медицинская помощь, и мужчину госпитализировали. ТЦК призывает воздержаться от необоснованных предположений и напоминает об обязанности граждан по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, в Николаеве задержан тренер по боевому самбо, который сопровождал Анджелину Джоли во время ее поездки с гуманитарной миссией в Херсон. После его задержания голливудская актриса лично посетила ТЦК.

