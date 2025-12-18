В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського
В Одесі троє військовослужбовців, один із яких був у стані алкогольного сп'яніння, вчинили бійку з дільничним офіцером поліції
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався кілька днів тому під час доставлення до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.
Військові проявляли агресію та нецензурно лаялися, а після зауваження поліцейського почали наносити йому тілесні ушкодження.
За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Фігурантам повідомлено про підозру, вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліція клопоче про обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.
Нагадаємо, цього тижня у приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва