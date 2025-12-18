13:28  18 грудня
18 грудня 2025, 14:25

В Одесі троє працівників ТЦК після зауваження побили поліцейського

18 грудня 2025, 14:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одесі троє військовослужбовців, один із яких був у стані алкогольного сп'яніння, вчинили бійку з дільничним офіцером поліції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався кілька днів тому під час доставлення до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку.

Військові проявляли агресію та нецензурно лаялися, а після зауваження поліцейського почали наносити йому тілесні ушкодження.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Фігурантам повідомлено про підозру, вони затримані та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція клопоче про обрання їм запобіжних заходів. Слідство триває.

Нагадаємо, цього тижня у приміщенні Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Одесі чоловік здійснив спробу самокаліцтва

17 грудня 2025
