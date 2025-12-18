13:28  18 грудня
18 грудня 2025, 12:38

Після атак РФ на Одещині без світла залишаються 12 тисяч споживачів

18 грудня 2025, 12:38
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Одеській області після російських атак 13 та 14 грудня без електропостачання залишаються близько 12 тисяч споживачів

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на виконувачв обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, передає RegioNews.

За його словами, через попередні масовані удари по енергетичній інфраструктурі регіону аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також Некрасов зазначив, що у ніч на 18 грудня російські війська атакували Миколаївську, Запорізьку, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області.

Внаслідок цього без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів, більшість із яких енергетикам уже вдалося заживити.

Нагадаємо, в Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. Підставою стали наслідки російської атаки по об'єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого – понад 3 доби – порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області.

17 грудня 2025
07 серпня 2025
