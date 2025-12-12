Побиття морпіха в Одесі: розпочато службове розслідування
Одеський ТЦК та СП проводить службове розслідування через заяву громадської організації про можливе порушення прав військовослужбовця
Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.
Керівництву ТЦК відомо про інцидент, а за наказом начальника вже розпочато перевірку. Мета розслідування – об'єктивне з'ясування всіх обставин, встановлення учасників події та ступеня їхньої відповідальності.
У відомстві наголосили, що реакція на подію відбулася ще до її розголосу в медіа, та що вони надають повне сприяння правоохоронним органам.
"Статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо буде доведено перевищення повноважень або протиправні дії, винні понесуть суворе покарання", – зазначили в Одеському ТЦК та СП.
Керівництво закликало дочекатися результатів службового розслідування та офіційних висновків правоохоронних органів.
Нагадаємо, одеські громадські активісти заявили, що військовослужбовці місцевого ТЦК нібито побили звільненого з полону бійця 36 окремої бригади морської піхоти Романа Покидька. Інцидент стався 4 грудня на вулиці Семена Палія.