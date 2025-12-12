09:26  12 грудня
Поліцейській, яка збила 6-річну дівчинку у Прилуках, обрали запобіжний захід
08:25  12 грудня
Смертельна ДТП на трасі у Житомирській області: загинув мотоцикліст
07:55  12 грудня
У Полтаві син напав на матір із сокирою – йому повідомлено про підозру
12 грудня 2025, 08:48

Побиття морпіха в Одесі: розпочато службове розслідування

12 грудня 2025, 08:48
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Одеський ТЦК та СП проводить службове розслідування через заяву громадської організації про можливе порушення прав військовослужбовця

Про це повідомила пресслужба відомства, передає RegioNews.

Керівництву ТЦК відомо про інцидент, а за наказом начальника вже розпочато перевірку. Мета розслідування – об'єктивне з'ясування всіх обставин, встановлення учасників події та ступеня їхньої відповідальності.

У відомстві наголосили, що реакція на подію відбулася ще до її розголосу в медіа, та що вони надають повне сприяння правоохоронним органам.

"Статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу. Якщо буде доведено перевищення повноважень або протиправні дії, винні понесуть суворе покарання", – зазначили в Одеському ТЦК та СП.

Керівництво закликало дочекатися результатів службового розслідування та офіційних висновків правоохоронних органів.

Нагадаємо, одеські громадські активісти заявили, що військовослужбовці місцевого ТЦК нібито побили звільненого з полону бійця 36 окремої бригади морської піхоти Романа Покидька. Інцидент стався 4 грудня на вулиці Семена Палія.

Одеса військовий побиття військового морпіх захисник Маріуполь розслідування
11 грудня 2025
07 серпня 2025
