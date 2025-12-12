На Львовщине легковушка насмерть сбила женщину

12:49  12 декабря
09:26  12 декабря
Полицейской, сбившей 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения
08:25  12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
12 декабря 2025, 09:56

Во Львовской области автомобиль насмерть сбил женщину

12 декабря 2025, 09:56
Фото: полиция
ДТП произошло 11 декабря около 18:00 в селе Стрелки Самборского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Volvo XC 60, 25-летний житель района, сбил пешехода, 53-летнюю жительницу Самборского района. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 10 декабря на Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.

Львовская область происшествия ДТП пешеход погибшая
12 декабря 2025
07 августа 2025
