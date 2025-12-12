Фото: energoatom.com.ua

Запорожская атомная электростанция снова пережила полную потерю внешнего энергопитания, а во время испытаний аварийного дизель-генератора в его дымовой трубе произошла кратковременная вспышка

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает RegioNews.

В ночь на 6 декабря станция испытала свой 11-й блекаут с момента российской оккупации. С разницей в 20 минут отключились обе линии внешнего электропитания. Линию "Ферросплавная-1" удалось восстановить за 29 минут, а "Днепровскую" – через девять часов. При отключении станция получала энергию от автоматически запущенных генераторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что повторяющиеся потери внешнего питания увеличивают стресс для эксплуатации станции и подчеркивают важность надежных линий электропередач.

Еще один инцидент произошел 5 декабря во время тестирования аварийного дизель-генератора: на стадии полной нагрузки из дымовой трубы вырвалось пламя высотой несколько метров, погасшее за одну-две минуты.

Оккупационная администрация станции объяснила, что возгорание вызвала сажа, накопленная после предыдущих блекаутов, и сообщила об успешном проведении испытаний.

Эксперты МАГАТЭ при осмотре дизель-генератора не выявили нарушений ядерной безопасности.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

Напомним, по данным директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, российские кафиры полностью завершили "переподключение" ЗАЭС к своей энергосистеме.