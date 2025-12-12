12:49  12 декабря
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
09:26  12 декабря
Полицейской, сбившей 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения
08:25  12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 09:44

Запорожская АЭС пережила 11-й блекаут во время российской оккупации

12 декабря 2025, 09:44
Читайте також українською мовою
Фото: energoatom.com.ua
Читайте також
українською мовою

Запорожская атомная электростанция снова пережила полную потерю внешнего энергопитания, а во время испытаний аварийного дизель-генератора в его дымовой трубе произошла кратковременная вспышка

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает RegioNews.

В ночь на 6 декабря станция испытала свой 11-й блекаут с момента российской оккупации. С разницей в 20 минут отключились обе линии внешнего электропитания. Линию "Ферросплавная-1" удалось восстановить за 29 минут, а "Днепровскую" – через девять часов. При отключении станция получала энергию от автоматически запущенных генераторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что повторяющиеся потери внешнего питания увеличивают стресс для эксплуатации станции и подчеркивают важность надежных линий электропередач.

Еще один инцидент произошел 5 декабря во время тестирования аварийного дизель-генератора: на стадии полной нагрузки из дымовой трубы вырвалось пламя высотой несколько метров, погасшее за одну-две минуты.

Оккупационная администрация станции объяснила, что возгорание вызвала сажа, накопленная после предыдущих блекаутов, и сообщила об успешном проведении испытаний.

Эксперты МАГАТЭ при осмотре дизель-генератора не выявили нарушений ядерной безопасности.

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

Напомним, по данным директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, российские кафиры полностью завершили "переподключение" ЗАЭС к своей энергосистеме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупация Запорожская область МАГАТЭ блэкаут Запорожская АЭС
Ночная атака на Одессу: поврежден энергообъект, возникли пожары
12 декабря 2025, 09:12
Армия РФ за сутки нанесла почти 700 ударов по Запорожской области
12 декабря 2025, 07:58
Россияне ночью ударили дронами по Павлограду: один погибший, четверо пострадавших
12 декабря 2025, 07:47
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Пронин повторил фейки из неподтвержденной петиции для санкций против Порошенко – Уколов
12 декабря 2025, 13:04
Силы обороны пошли в контратаку и окружили российские подразделения в Купянске
12 декабря 2025, 12:59
В Киеве задержали мужчин, устроивших теракты в Деснянском районе
12 декабря 2025, 12:49
Недалеко от Хмельницкого столкнулись автомобили: спасатели ликвидировали последствия ДТП
12 декабря 2025, 12:42
На Буковине к 4 годам заключения был приговорен организатор незаконной переправки мужчин за границу
12 декабря 2025, 12:39
Со следующего учебного года все ученики будут обеспечены бесплатными горячими обедами
12 декабря 2025, 12:22
Хвастался уничтожением HIMARS: судили предателя из Краматорска, работавшего на русских
12 декабря 2025, 12:15
Партия "Слуга народа" проведет срочный съезд: названа дата
12 декабря 2025, 12:09
В Киевской области медсестра ввела младенцу 20 доз БЦЖ вместо одной
12 декабря 2025, 11:57
Более 300 тыс. грн за сутки: полтавчане собрали средства на защиту ветерана после стычки с полицией
12 декабря 2025, 11:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »