17:04  11 грудня
Завтра в Україні очікується дощ з мокрим снігом і до +10 градусів
09:46  11 грудня
У приватний будинок біля Львова влучив дрон із вибухівкою: що відомо
07:45  11 грудня
На Волині військова вантажівка врізалася в паркан: загинув нацгвардієць
11 грудня 2025, 19:42

В Одесі ексбранця після оборони Маріуполя побили та намагалися мобілізувати

11 грудня 2025, 19:42
Фото: ілюстративне
Військовослужбовець, звільнений з полону після оборони Маріуполя, постраждав під час інциденту з працівниками ТЦК

Про це йдеться в дописі у Фейсбук від "ГО Захист Держави. Одеса", передає RegioNews.

У Одесі стався інцидент із військовослужбовцем, нещодавно звільненим із полону після оборони Маріуполя. Романа Покидька, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти, силою затягли в службовий автомобіль ТЦК, побили та застосували сльозогінний газ. Після цього його викинули на проїжджу частину під час руху, чим створили загрозу життю військового.

Наразі проходить медичне обстеження

Інцидент стався 4 грудня на вулиці Семена Палія. Нападники представлялися співробітниками Пересипського районного ТЦК. Попри наявність у Покидька військового квитка, медичних довідок та посвідчення УБД, їхні дії залишилися без пояснень, а бодікамери не використовували.

Морпіх наразі проходить медичне обстеження в лікарні. За фактом побиття поліція Одеси розпочала кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (спричинення тілесних ушкоджень). ГО "Захист Держави" звернулася до командування Сухопутних військ та обласного ТЦК із вимогою терміново розслідувати подію та дати правову оцінку діям працівників.

У організації підкреслили, що підтримують мобілізацію як необхідний захід під час війни, але категорично проти свавілля працівників ТЦК та порушення прав військових. Вони також пообіцяли зробити інцидент публічним, аби винні понесли відповідальність.

Раніше повідомлялося, у мережі TikTok почали масово з’являтися відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які поширюють неправдиву інформацію про мобілізацію.

11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
