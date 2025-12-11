Фото: ілюстративне

Військовослужбовець, звільнений з полону після оборони Маріуполя, постраждав під час інциденту з працівниками ТЦК

Про це йдеться в дописі у Фейсбук від "ГО Захист Держави. Одеса", передає RegioNews.

У Одесі стався інцидент із військовослужбовцем, нещодавно звільненим із полону після оборони Маріуполя. Романа Покидька, бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти, силою затягли в службовий автомобіль ТЦК, побили та застосували сльозогінний газ. Після цього його викинули на проїжджу частину під час руху, чим створили загрозу життю військового.

Наразі проходить медичне обстеження

Інцидент стався 4 грудня на вулиці Семена Палія. Нападники представлялися співробітниками Пересипського районного ТЦК. Попри наявність у Покидька військового квитка, медичних довідок та посвідчення УБД, їхні дії залишилися без пояснень, а бодікамери не використовували.

Морпіх наразі проходить медичне обстеження в лікарні. За фактом побиття поліція Одеси розпочала кримінальне провадження за ст. 125 ККУ (спричинення тілесних ушкоджень). ГО "Захист Держави" звернулася до командування Сухопутних військ та обласного ТЦК із вимогою терміново розслідувати подію та дати правову оцінку діям працівників.

У організації підкреслили, що підтримують мобілізацію як необхідний захід під час війни, але категорично проти свавілля працівників ТЦК та порушення прав військових. Вони також пообіцяли зробити інцидент публічним, аби винні понесли відповідальність.

