На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 12:29

На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови

Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оперативники Подільського прикордонного загону в Роздільнянському районі зупинили мікроавтобус «Mersedes» іноземної реєстрації заповнений чоловіками призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як стало відомо, водій та десятеро пасажирів намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Прикордонники встановили, що охочі потрапити до сусідньої Молдови звернулись за допомогою до адміна телеграм-каналу. Останній, заздалегідь попіклувався про комфортні умови поїздки своїх клієнтів, тому лишив на одній зі стоянок міста Одеса мікроавтобус та ключі від нього.

Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, кожен з подорожніх наперед сплатив по 8000 доларів США на криптогаманець адміна.

За спробу незаконного переправлення десятьох чоловіків через кордон, водієві може загрожувати позбавлення волі, тоді як його "клієнтам" – багатотисячний штраф.

Як повідомлялось, на Одещині ділки намагались підкупити прикордонника, щоб випустити "клієнта" за кордон. Військовослужбовець ДПСУ повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди та відмовився допомагати зловмисникам.

