На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як стало відомо, водій та десятеро пасажирів намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Прикордонники встановили, що охочі потрапити до сусідньої Молдови звернулись за допомогою до адміна телеграм-каналу. Останній, заздалегідь попіклувався про комфортні умови поїздки своїх клієнтів, тому лишив на одній зі стоянок міста Одеса мікроавтобус та ключі від нього.

Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, кожен з подорожніх наперед сплатив по 8000 доларів США на криптогаманець адміна.

За спробу незаконного переправлення десятьох чоловіків через кордон, водієві може загрожувати позбавлення волі, тоді як його "клієнтам" – багатотисячний штраф.

Як повідомлялось, на Одещині ділки намагались підкупити прикордонника, щоб випустити "клієнта" за кордон. Військовослужбовець ДПСУ повідомив своє керівництво про пропозицію неправомірної вигоди та відмовився допомагати зловмисникам.