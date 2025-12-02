В Одесской области дельцы пытались подкупить пограничника, чтобы выпустить "клиента" за границу

Иллюстративное фото

Пограничник в Одесской области отказался от взятки и помог разоблачить организаторов нелегальной схемы переправки за границу. Дельцы пытались переправить за границу своего "клиента"

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Известно, что 23-летний и 19-летний организаторы нашли своего потенциального клиента через знакомых. Они решили попробовать договориться с пограничником и предложили ему 1 000 долларов. Правоохранитель сообщил свое руководство о предложении неправомерной выгоды и отказался помогать злоумышленникам.

Делков задержали, когда они получали от клиента 6 тысяч долларов. Известно, что 19-летнему фигуранту еще в сентябре избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, а 23-летнему дельцу в ноябре. Обоих отправили под стражу.

Напомним, ранее в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.