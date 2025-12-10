На Одещині викрили схему незаконного вивезення дітей за кордон під виглядом "канікул"

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці Одещини викрили угруповання, яке незаконно вивозило дітей-сиріт за кордон для подальшого усиновлення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру: двом громадянкам України віком 39 та 47 років, які координували поїздки, та 49-річному засновнику благодійної організації, який діяв із території іншої держави та підозрюється заочно.

За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки та організовували перевезення дітей через державний кордон.

За свої послуги вони отримували оплату від іноземців через міжнародні платіжні системи. До схеми також залучили 13 чоловіків і 2 жінок як перевізників.

Діти переміщувалися за кордон під виглядом "канікул" – короткострокових поїздок у сім'ї іноземців для ознайомлення та підбору потенційних усиновлювачів.

Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, угруповання діяло до початку 2025 року.

Всього намагалися переправити щонайменше 25 дітей із Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, 13 із яких уже опинилися за кордоном.

Учасникам угруповання інкримінують:

торгівлю людьми,

незаконне переправлення через державний кордон,

підроблення документів.

Двоє жінок наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, в Хмельницькій області поліцейські затримали 34-річну громадянку Молдови, яка перебувала в міжнародному розшуку за злочини, пов'язані з торгівлею дітьми. Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі. Правоохоронці готують матеріали для її екстрадиції до Молдови.