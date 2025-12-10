10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2025, 11:17

На Одещині викрили схему незаконного вивезення дітей за кордон під виглядом "канікул"

10 грудня 2025, 11:17
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Одещини викрили угруповання, яке незаконно вивозило дітей-сиріт за кордон для подальшого усиновлення

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що трьом учасникам угруповання повідомлено про підозру: двом громадянкам України віком 39 та 47 років, які координували поїздки, та 49-річному засновнику благодійної організації, який діяв із території іншої держави та підозрюється заочно.

За даними слідства, підозрювані виготовляли підроблені документи, сприяли ухваленню незаконних рішень органів опіки та організовували перевезення дітей через державний кордон.

За свої послуги вони отримували оплату від іноземців через міжнародні платіжні системи. До схеми також залучили 13 чоловіків і 2 жінок як перевізників.

Діти переміщувалися за кордон під виглядом "канікул" – короткострокових поїздок у сім'ї іноземців для ознайомлення та підбору потенційних усиновлювачів.

Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, угруповання діяло до початку 2025 року.

Всього намагалися переправити щонайменше 25 дітей із Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, 13 із яких уже опинилися за кордоном.

Учасникам угруповання інкримінують:

  • торгівлю людьми,
  • незаконне переправлення через державний кордон,
  • підроблення документів.

Двоє жінок наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, в Хмельницькій області поліцейські затримали 34-річну громадянку Молдови, яка перебувала в міжнародному розшуку за злочини, пов'язані з торгівлею дітьми. Наразі жінка перебуває в слідчому ізоляторі. Правоохоронці готують матеріали для її екстрадиції до Молдови.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора підозра діти канікули Одеська область сироти усиновлення за кордон
"Заробляли" на дитячій порнографії: повідомлено про підозру адміністраторам підпільної мережі
05 грудня 2025, 14:53
Правоохоронці повідомили про підозру депутату Харківської міської ради, який перейшов на бік ворога
05 грудня 2025, 14:29
Україна повернула ще 18 дітей з окупації, наймолодшому – лише 2 роки
05 грудня 2025, 12:15
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Рівному водій у наркотичному сп’янінні збив 11-річного хлопчика: суд виніс вирок
10 грудня 2025, 12:57
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів
10 грудня 2025, 12:51
В Україні можуть заборонити російськомовні версії сайтів
10 грудня 2025, 12:50
У Європі зростає попит на українські яйця: чому так відбувається
10 грудня 2025, 12:45
СБУ арештувала в Одесі судно РФ, яке незаконно вивозило зерно з Криму
10 грудня 2025, 12:39
Ліміт росту й розвитку Зеленського вичерпано в нуль
10 грудня 2025, 12:39
На Харківщині чоловіка засудили за зґвалтування 11-річної дівчинки
10 грудня 2025, 12:30
На Одещині прикордонники затримали мікроавтобус із чоловіками, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити до Молдови
10 грудня 2025, 12:29
Грип та ГРВІ в регіонах: де в Україні вже перевищено епідпоріг
10 грудня 2025, 12:23
Удар в грудну клітину: на Київщині п'яний чоловік із ножем накинувся на перехожого та жорстоко побив
10 грудня 2025, 12:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Олексій Гончаренко
Всі блоги »