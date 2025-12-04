В Одесі загинула 22-річна дівчина: поліція розслідує обставини трагедії
В Одесі сталася трагічна подія — 22‑річна дівчина загинула після падіння з висотного будинку.
Про це повідомляють місцеві пабліки, передає RegioNews.
Незадовго до інциденту вона опублікувала відео у соціальних мережах.
На місці події правоохоронці знайшли записки, у яких дівчина згадувала про життєві труднощі. Поліція відкрила провадження та з’ясовує всі обставини трагедії, зокрема можливі причини та обставини, що могли до неї призвести.
Фахівці наголошують на важливості своєчасного звернення по допомогу у кризових ситуаціях та закликають медіа та користувачів соцмереж відповідально поширювати інформацію, аби не нашкодити іншим людям, які можуть перебувати у вразливому стані.
Нагадаємо, в Одесі курсант військової академії вчинив самогубство.
