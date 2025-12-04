В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках під час ліквідації наслідків попередньої атаки

Фото: ДСНС

Вночі 4 грудня російські війська підступно завдали повторного удару по місцю ліквідації попередньої атаки БпЛА в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

На щастя, у цей момент вогнеборці перебували в укритті.

Внаслідок атаки пошкоджена пожежна техніка підрозділу ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників. Є пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури. Кількість постраждалих зросла до семи.

