Фото: ДСНС

В ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

"Підрозділами ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури", – повідомив посадовець.

Виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури. Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджена адміністративна будівля, сім поруч розташованих багатоповерхівок (двері та скління) та легковики.

Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, з них двох врятували з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надали психологічну допомогу.

Для мешканців постраждалих будинків розгорнули Пункти незламності.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до шести. Серед них – трирічна дівчинка.