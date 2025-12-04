20:50  03 грудня
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
07:34  04 грудня
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 07:39

Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, шестеро постраждалих

04 грудня 2025, 07:39
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В ніч на 4 грудня Одеса знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.

"Підрозділами ППО більшу частину повітряних цілей вдалося знищити, проте зафіксовано пошкодження цивільної та енергетичної інфраструктури", – повідомив посадовець.

Виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури. Внаслідок падінь уламків та дії вибухової хвилі пошкоджена адміністративна будівля, сім поруч розташованих багатоповерхівок (двері та скління) та легковики.

Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура, шестеро постраждалих

Рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу, попри повторний сигнал повітряної тривоги.

Нічна атака на Одесу: пошкоджена енергетична інфраструктура

Внаслідок ударів постраждали шестеро людей, з них двох врятували з заблокованих квартир. Ще 33 людям, зокрема, шістьом дітям, надали психологічну допомогу.

Атака на Одесу 4 грудня 2025 року
Атака на Одесу 4 грудня

Для мешканців постраждалих будинків розгорнули Пункти незламності.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до шести. Серед них – трирічна дівчинка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса війна обстріли постраждалі пожежа рятувальники
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Стрибнув із четвертого поверху й вижив: на Дніпропетровщині медики врятували чоловіка
04 грудня 2025, 08:23
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 08:12
Росіяни ввечері вдарили балістикою по Миколаївщині
04 грудня 2025, 07:58
Удари по Дніпропетровщині: пошкоджені будинки, газогони та навчальний заклад, є постраждалі
04 грудня 2025, 07:50
Замах на життя поліцейських у Житомирі: чоловік отримав до 11 років ув'язнення
04 грудня 2025, 07:49
Вибух у гаражному кооперативі Харкова: двоє загиблих, троє постраждалих
04 грудня 2025, 07:34
У Херсоні російський обстріл забрав життя 6-річної дитини
04 грудня 2025, 07:28
"Мирний план": Умєров проведе повторну зустріч із США в Маямі
04 грудня 2025, 07:15
Українські бійці ліквідували за добу понад 1100 окупантів
04 грудня 2025, 07:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »