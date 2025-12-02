11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
10:15  02 грудня
В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
02 грудня 2025, 10:15

В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду

02 грудня 2025, 10:15
Фото: поліція
Поліцейські завершили досудове розслідування стосовно 38-річного чоловіка за наругу над могилами на одному з кладовищ Пересипського району Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, наприкінці серпня до поліції звернувся директор кладовища: він повідомив про пошкоджені надгробні плити. На місці правоохоронці зафіксували 29 пошкоджених пам’ятників. Під час розслідування встановили причетність фігуранта ще до 57 пошкоджень на цьому ж кладовищі – загалом 86 пам’ятних споруд.

За висновком експертизи, збитки родичам померлих перевищують 1 млн грн.

Чоловік, який не має постійного місця проживання, розповів, що приходив на кладовище у нетверезому стані й, з хуліганських мотивів, ламав надгробки. За його словами, він не мав особистої неприязні ні до померлих, ні до їхніх рідних, і шкодує про скоєне.

Фігуранта затримали, суд взяв його під варту. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилами, вчинена з хуліганських мотивів).

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направлений до суду.

В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду

Нагадаємо, у листопаді на Миколаївщині двоє хлопців 9 та 11 років пошкодили на цвинтарі 30 могил – діти поламали надгробні плити та хрести.

