Фото: поліція

Поліцейські завершили досудове розслідування стосовно 38-річного чоловіка за наругу над могилами на одному з кладовищ Пересипського району Одеси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, наприкінці серпня до поліції звернувся директор кладовища: він повідомив про пошкоджені надгробні плити. На місці правоохоронці зафіксували 29 пошкоджених пам’ятників. Під час розслідування встановили причетність фігуранта ще до 57 пошкоджень на цьому ж кладовищі – загалом 86 пам’ятних споруд.

За висновком експертизи, збитки родичам померлих перевищують 1 млн грн.

Чоловік, який не має постійного місця проживання, розповів, що приходив на кладовище у нетверезому стані й, з хуліганських мотивів, ламав надгробки. За його словами, він не мав особистої неприязні ні до померлих, ні до їхніх рідних, і шкодує про скоєне.

Фігуранта затримали, суд взяв його під варту. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 297 КК України (наруга над могилами, вчинена з хуліганських мотивів).

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направлений до суду.

