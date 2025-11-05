В Николаевской области двое детей повредили на кладбище 30 могил

Фото: полиция

В селе Павло-Марьяновка Снегиревской громады двое мальчиков 9 и 11 лет поломали надгробные плиты и кресты на кладбище

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О поврежденных могилах на местном кладбище в полицию сообщил староста села днем 3 ноября. На месте правоохранители зафиксировали побитые памятники, разбитые надгробные плиты и поломанные кресты на 30 могилах.

Полицейские установили, что погром на кладбище совершили двое мальчиков 9 и 11 лет. По словам детей, по пути в лес они решили развлечься и начали ломать руками и бить ногами надгробия и кресты.

Следователи открыли производство по ч. 1 ст. 297 УК (надругательство над могилой). Поскольку дети не достигли возраста уголовной ответственности, на их родителей составят протоколы по ч. 4 ст. 184 КУоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию детей) и передадут в суд.

В отношении 11-летнего мальчика следователи готовят ходатайство в суд о применении принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, в октябре на Буковине дети повредили могилы и крест на кладбище. Несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения.