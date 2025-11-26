$8000 за побег в Молдову: в Одесской области пограничники задержали 5 нарушителей

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На Одесщине, недалеко от приднестровского сегмента украинско-молдавской границы, оперативники Подольского отряда задержали две легковушки, в которых ехали пять мужчин.

Как выяснилось, водитель Volkswagen должен был доставить трех клиентов в определенное место, чтобы они имели возможность в пешем порядке незаконно пересечь границу. Чтобы их не задержали пограничники, им помогал ехавший впереди водитель "Audi".

22-летний соорганизатор, по указанию админа телеграмм-канала, собрал мужчин в определенном месте. Дождавшись наиболее удачного времени для реализации сделки, дельцы с "клиентами" направились в сторону госрубежа.

В случае побега из Украины каждый из них должен был заплатить по 8000 долларов США на криптогаманец организатора – админа телеграмм-канала.

Все мужчины задержаны.

Как сообщалось, житель Одесской области, находясь в СИЗО, организовал схему незаконной переправки мужчин за границу.