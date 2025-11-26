13:43  26 ноября
В Киеве пьяный водитель Porsche совершил ДТП и устроил драку со стрельбой
11:07  26 ноября
На Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме: детали трагедии
07:46  26 ноября
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
26 ноября 2025, 12:42

$8000 за побег в Молдову: в Одесской области пограничники задержали 5 нарушителей

26 ноября 2025, 12:42
фото: ГПСУ
Пограничники пресекли попытку незаконной переправки мужчин в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На Одесщине, недалеко от приднестровского сегмента украинско-молдавской границы, оперативники Подольского отряда задержали две легковушки, в которых ехали пять мужчин.

Как выяснилось, водитель Volkswagen должен был доставить трех клиентов в определенное место, чтобы они имели возможность в пешем порядке незаконно пересечь границу. Чтобы их не задержали пограничники, им помогал ехавший впереди водитель "Audi".

22-летний соорганизатор, по указанию админа телеграмм-канала, собрал мужчин в определенном месте. Дождавшись наиболее удачного времени для реализации сделки, дельцы с "клиентами" направились в сторону госрубежа.

В случае побега из Украины каждый из них должен был заплатить по 8000 долларов США на криптогаманец организатора – админа телеграмм-канала.

Все мужчины задержаны.

Как сообщалось, житель Одесской области, находясь в СИЗО, организовал схему незаконной переправки мужчин за границу.

Одесская область ГПСУ Молдова граница схема побег за границу
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
