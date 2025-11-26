На Одесщине на трассе легковушка врезалась в грузовик: погибла женщина

07:22  26 ноября
26 ноября 2025, 10:42

На Одесщине на трассе легковушка врезалась в грузовик: есть погибшая и травмированная

26 ноября 2025, 10:42
Фото: полиция
ДТП произошло 25 ноября около 21:00 на трассе сообщением Киев – Одесса, недалеко от села Болгарка в Одесском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля BMW не учла безопасной скорости движения и дистанции и врезалась в грузовик Volvo, который двигался впереди в попутном направлении.



От полученных травм 27-летняя водитель легковушки, к сожалению, погибла. Ее 21-летнюю пассажирку с разными травмами доставили в больницу.

Водитель грузовика не пострадал. Проверка состояния опьянения показала, что он был трезв.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Назначен ряд судебных экспертиз. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.



Напомним, вечером 24 ноября в Одесской области автомобиль Toyota Camry влетел в отбойник. Водитель погиб на месте.

