19:44  27 листопада
Сирський розповів про ситуацію у Покровську
18:29  27 листопада
Завтра в України очікуються дощі та зниження температури повітря
18:26  27 листопада
На Софійській площі в Києві почали встановлювати головну ялинку країни
27 листопада 2025, 15:35

На Одещині прикордонники затримали п’ятьох незаконних туристів

27 листопада 2025, 15:35
фото: ДПСУ
У четвер, 27 листопада військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу за допомогою дрона з тепловізором виявили рух невідомих осіб та покинуте авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалося, п’ять чоловіків із Івано-Франківської, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Допомагав їм у цьому адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно керував їхніми діями та заздалегідь подбав про їхню доставку до держрубежу.

Організатор забезпечив чоловіків автомобілем з підвищеною прохідністю, аби швидко дістатися місця переходу. Вартість переправлення для кожного з них складала 10 000 доларів, з обов’язковою передплатою у 1 000 доларів.

Покинувши автомобіль, чоловіки попрямували до кордону, однак там на них вже "чекали" прикордонники.

За спробу незаконного перетинання державного кордону п’ятьом мандрівникам загрожує штраф.

Як повідомлялось, днями на Одещині прикордонники затримали 5 порушників, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити у Молдову.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
