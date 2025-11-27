На Одещині прикордонники затримали п’ятьох незаконних туристів

фото: ДПСУ

У четвер, 27 листопада військовослужбовці Подільського загону неподалік держрубежу за допомогою дрона з тепловізором виявили рух невідомих осіб та покинуте авто

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалося, п’ять чоловіків із Івано-Франківської, Дніпропетровської, Одеської та Київської областей намагались незаконно перетнути придністровський сегмент українсько-молдовського кордону.

Допомагав їм у цьому адміністратор телеграм-каналу, який дистанційно керував їхніми діями та заздалегідь подбав про їхню доставку до держрубежу.

Організатор забезпечив чоловіків автомобілем з підвищеною прохідністю, аби швидко дістатися місця переходу. Вартість переправлення для кожного з них складала 10 000 доларів, з обов’язковою передплатою у 1 000 доларів.

Покинувши автомобіль, чоловіки попрямували до кордону, однак там на них вже "чекали" прикордонники.

За спробу незаконного перетинання державного кордону п’ятьом мандрівникам загрожує штраф.

Як повідомлялось, днями на Одещині прикордонники затримали 5 порушників, які заплатили по 8000 доларів, щоб потрапити у Молдову.