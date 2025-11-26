$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На Одещині, неподалік придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, оперативники Подільського загону затримали два легковики, в яких їхало пʼятеро чоловіків.

Як з’ясувалось, водій "Volkswagen" мав доставити трьох "клієнтів" до визначеного місця, щоб вони мали можливість в пішому порядку незаконно перетнути кордон. Аби їх не затримали прикордонники, їм допомагав спостерігач – водій "Audi", який їхав попереду.

22-річний співорганізатор, за вказівкою адміна телеграм-каналу, зібрав чоловіків у визначеному місці. Дочекавшись найбільш вдалого часу для реалізації оборудки, ділки з "клієнтами" попрямували в бік держрубежу.

У разі втечі з України кожен із них мав сплатити по 8000 доларів США на криптогаманець організатора – адміна телеграм-каналу.

Усіх чоловіків затримано.

Як повідомлялось, житель Одещини, перебуваючи у СІЗО, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.