$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників
Прикордонники припинили спробу незаконного переправлення чоловіків до Молдови
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
На Одещині, неподалік придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, оперативники Подільського загону затримали два легковики, в яких їхало пʼятеро чоловіків.
Як з’ясувалось, водій "Volkswagen" мав доставити трьох "клієнтів" до визначеного місця, щоб вони мали можливість в пішому порядку незаконно перетнути кордон. Аби їх не затримали прикордонники, їм допомагав спостерігач – водій "Audi", який їхав попереду.
22-річний співорганізатор, за вказівкою адміна телеграм-каналу, зібрав чоловіків у визначеному місці. Дочекавшись найбільш вдалого часу для реалізації оборудки, ділки з "клієнтами" попрямували в бік держрубежу.
У разі втечі з України кожен із них мав сплатити по 8000 доларів США на криптогаманець організатора – адміна телеграм-каналу.
Усіх чоловіків затримано.
