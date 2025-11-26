13:43  26 листопада
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
11:07  26 листопада
На Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку: деталі трагедії
07:46  26 листопада
100 тис. доларів під одягом: на Буковині зупинили спробу незаконного вивезення валюти
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2025, 12:42

$8000 за втечу до Молдови: на Одещині прикордонники затримали 5 порушників

26 листопада 2025, 12:42
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники припинили спробу незаконного переправлення чоловіків до Молдови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

На Одещині, неподалік придністровського сегмента українсько-молдовського кордону, оперативники Подільського загону затримали два легковики, в яких їхало пʼятеро чоловіків.

Як з’ясувалось, водій "Volkswagen" мав доставити трьох "клієнтів" до визначеного місця, щоб вони мали можливість в пішому порядку незаконно перетнути кордон. Аби їх не затримали прикордонники, їм допомагав спостерігач – водій "Audi", який їхав попереду.

22-річний співорганізатор, за вказівкою адміна телеграм-каналу, зібрав чоловіків у визначеному місці. Дочекавшись найбільш вдалого часу для реалізації оборудки, ділки з "клієнтами" попрямували в бік держрубежу.

У разі втечі з України кожен із них мав сплатити по 8000 доларів США на криптогаманець організатора – адміна телеграм-каналу.

Усіх чоловіків затримано.

Як повідомлялось, житель Одещини, перебуваючи у СІЗО, організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДПСУ Молдова кордон схема втеча за кордон
На Одещині на трасі легковик врізався у вантажівку: є загибла та травмована
26 листопада 2025, 10:42
На Одещині автомобіль Toyota Camry влетів у відбійник: загинув водій
25 листопада 2025, 09:36
На Одещині через атаку пошкоджені енергооб’єкти, серед постраждалих – діти
25 листопада 2025, 08:43
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Фірма з Харкова продавала отруйний тетракаїн онлайн: вилучено товару на 2,5 млн грн
26 листопада 2025, 14:09
Судитимуть прокурора з Черкащини, який незаконно оформлював інвалідності собі та знайомим
26 листопада 2025, 13:50
У Києві п’яний водій Porsche скоїв ДТП і влаштував бійку зі стріляниною
26 листопада 2025, 13:43
На Рівненщині судитимуть двох водіїв, які проігнорували вимоги прикордонників
26 листопада 2025, 13:19
На Одещині судитимуть 18-річного хлопця, який намагався підпалити будинок знайомої
26 листопада 2025, 12:54
Під Полтавою горить сміттєзвалище
26 листопада 2025, 12:29
Франківець продавав метадон, який отримував для лікування: його затримали
26 листопада 2025, 12:14
Видавали себе за службу безпеки банку: у Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів
26 листопада 2025, 11:52
Будинок, земля і катер: у голови селищної ради на Рівненщині конфіскували майно на 5,8 млн грн
26 листопада 2025, 11:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Всі блоги »