Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ 24 листопада ввечері знову атакувала Одесу. Після цього у місті виникли проблеми з електропостачанням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок російської атаки у кількох районах міста зникло світло. У зв’язку із цим розпочав роботу міський оперативний штаб.

Лисак зауважив, що пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі.

"Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків", – додав він.

Як повідомлялось, 24 листопада в Одесі зафіксували удар ворожого безпілотника по житловому будинку. Внаслідок прильоту частково пошкоджено будівлю та відключено електропостачання.