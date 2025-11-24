21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
24 листопада 2025, 21:44

Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла

24 листопада 2025, 21:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ 24 листопада ввечері знову атакувала Одесу. Після цього у місті виникли проблеми з електропостачанням

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За його словами, внаслідок російської атаки у кількох районах міста зникло світло. У зв’язку із цим розпочав роботу міський оперативний штаб.

Лисак зауважив, що пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі.

"Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків", – додав він.

Як повідомлялось, 24 листопада в Одесі зафіксували удар ворожого безпілотника по житловому будинку. Внаслідок прильоту частково пошкоджено будівлю та відключено електропостачання.

