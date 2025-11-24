Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
РФ 24 листопада ввечері знову атакувала Одесу. Після цього у місті виникли проблеми з електропостачанням
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.
За його словами, внаслідок російської атаки у кількох районах міста зникло світло. У зв’язку із цим розпочав роботу міський оперативний штаб.
Лисак зауважив, що пункти незламності відкриті для відвідування в цілодобовому режимі.
"Також на деяких маршрутах є перебої в русі електротранспорту. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків", – додав він.
Як повідомлялось, 24 листопада в Одесі зафіксували удар ворожого безпілотника по житловому будинку. Внаслідок прильоту частково пошкоджено будівлю та відключено електропостачання.