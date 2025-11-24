21:28  24 ноября
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
20:02  24 ноября
В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому
19:35  24 ноября
Спортсменка из Харькова установила новый мировой рекорд в погружении без ластов и дополнительного снаряжения
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2025, 20:02

В Одессе произошел прилет шахеда по жилому дому

24 ноября 2025, 20:02
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Одессе зафиксировали удар по жилому дому, частично повреждено здание и отключено электроснабжение

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Одессе произошел обстрел жилого дома, сообщают местные источники. Инцидент привел к частичным повреждениям здания и отключению электроснабжения в некоторых районах города.

Согласно информации, по городу также были зафиксированы перемещения еще два БПлА с моря. Ранее местные власти объявили тревогу, а жителей призвали оставаться в безопасных местах.

Ситуация представляет угрозу жителям Одессы и области. Людям советуют следить за официальными сообщениями и избегать открытых пространств до завершения проверки и ликвидации последствий ударов.

Ждем официального ответа от главы Одесской ОГА относительно ситуации с безопасностью в городе.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине резко усилились российские атаки по населенным пунктам – только в Павлограде после очередного удара БпЛА за медицинской помощью обратились еще трое гражданских, а общее количество пострадавших в городе возросло до шести человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса обстрел УДАР Дом шахед последствия
Еще три человека пострадали в результате атаки БпЛА по Павлограду
24 ноября 2025, 19:01
В Одессе судили мужчину, который "сливал" в соцсетях места патрулирования ТЦК
24 ноября 2025, 15:25
За взятки принимали "нужные" решения в судах: в Одессе задержали судью и адвоката
24 ноября 2025, 10:37
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Пока в Вашингтоне объявляли о "завершении" одной войны, из Пекина прозвучало напоминание о потенциально новой
24 ноября 2025, 22:11
Известный в Украине горнолыжный курорт продают за 116 млн грн
24 ноября 2025, 22:03
В результате российской атаки часть Одессы осталась без света
24 ноября 2025, 21:44
Стало известно, как будут отключать свет в Украине 25 ноября
24 ноября 2025, 21:28
Украинцам рассказали, как будут расти цены в следующем году
24 ноября 2025, 21:09
Пограничники задержали троих нарушителей, проводник планировал заработать $1000 с каждого
24 ноября 2025, 21:00
Мирный план Трампа уже совсем не напоминает первоначальный вариант
24 ноября 2025, 20:39
Известного украинского футболиста оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы
24 ноября 2025, 20:24
22-летнего юношу вернули с оккупированных территорий в Украину в рамках Bring Kids Back UA
24 ноября 2025, 20:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »