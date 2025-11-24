Фото: иллюстративное

В Одессе зафиксировали удар по жилому дому, частично повреждено здание и отключено электроснабжение

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

В Одессе произошел обстрел жилого дома, сообщают местные источники. Инцидент привел к частичным повреждениям здания и отключению электроснабжения в некоторых районах города.

Согласно информации, по городу также были зафиксированы перемещения еще два БПлА с моря. Ранее местные власти объявили тревогу, а жителей призвали оставаться в безопасных местах.

Ситуация представляет угрозу жителям Одессы и области. Людям советуют следить за официальными сообщениями и избегать открытых пространств до завершения проверки и ликвидации последствий ударов.

Ждем официального ответа от главы Одесской ОГА относительно ситуации с безопасностью в городе.

