Фото: ілюстративне

В Одесі зафіксували удар по житловому будинку, частково пошкоджено будівлю та відключено електропостачання

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

В Одесі стався обстріл житлового будинку, повідомляють місцеві джерела. Інцидент призвів до часткових пошкоджень будівлі та відключення електропостачання у деяких районах міста.

За інформацією, по місту також були зафіксовані переміщення як мінімум ще двох БПлА з моря. Через це раніше місцева влада оголосила тривогу, а мешканців закликали залишатися у безпечних місцях.

Ситуація становить загрозу для жителів Одеси та області. Людям радять стежити за офіційними повідомленнями та уникати відкритого простору до завершення перевірки та ліквідації наслідків ударів.

Чекаємо на офіційну відповідь від голова Одеської ОВА щодо безпекової ситуації в місті.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині різко посилилися російські атаки по населених пунктах – лише в Павлограді після чергового удару БпЛА за медичною допомогою звернулися ще троє цивільних, а загальна кількість постраждалих у місті зросла до шести осіб.