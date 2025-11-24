21:28  24 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
20:02  24 листопада
В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку
19:35  24 листопада
Спортсменка із Харкова встановила новий світовий рекорд у зануренні без ластів та додаткового спорядження
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2025, 20:02

В Одесі стався приліт шахеда по житловому будинку

24 листопада 2025, 20:02
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Одесі зафіксували удар по житловому будинку, частково пошкоджено будівлю та відключено електропостачання

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

В Одесі стався обстріл житлового будинку, повідомляють місцеві джерела. Інцидент призвів до часткових пошкоджень будівлі та відключення електропостачання у деяких районах міста.

За інформацією, по місту також були зафіксовані переміщення як мінімум ще двох БПлА з моря. Через це раніше місцева влада оголосила тривогу, а мешканців закликали залишатися у безпечних місцях.

Ситуація становить загрозу для жителів Одеси та області. Людям радять стежити за офіційними повідомленнями та уникати відкритого простору до завершення перевірки та ліквідації наслідків ударів.

Чекаємо на офіційну відповідь від голова Одеської ОВА щодо безпекової ситуації в місті.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині різко посилилися російські атаки по населених пунктах – лише в Павлограді після чергового удару БпЛА за медичною допомогою звернулися ще троє цивільних, а загальна кількість постраждалих у місті зросла до шести осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса обстріл УДАР Будинок шахед наслідки
Ще троє людей постраждали внаслідок атаки БпЛА по Павлограду
24 листопада 2025, 19:01
В Одесі судили чоловіка, який "зливав" у соцмережах місця патрулювання ТЦК
24 листопада 2025, 15:25
За хабарі ухвалювали "потрібні" рішення в судах: в Одесі затримали суддю та адвокатку
24 листопада 2025, 10:37
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
В Україні починають дорожчати "святкові" фрукти: як змінились цінники
24 листопада 2025, 23:55
В Україні змінились цінники на овочі: що подорожчало, а що подешевшало за останній тиждень
24 листопада 2025, 23:35
На Вінниччині жінка кинулась у полум'я, рятуючи собаку в пожежі
24 листопада 2025, 22:15
Поки у Вашингтоні оголошували про "завершення" однієї війни, з Пекіна пролунало нагадування про потенційно нову
24 листопада 2025, 22:11
Відомий в Україні гірськолижний курорт продають за 116 млн грн
24 листопада 2025, 22:03
На Черкащині судитимуть батька, який дозволив неповнолітньому сину сісти за кермо
24 листопада 2025, 21:45
Внаслідок російської атаки частина Одеси залишилася без світла
24 листопада 2025, 21:44
Стало відомо, як відключатимуть світло в Україні 25 листопада
24 листопада 2025, 21:28
У Запоріжжі через суд добились ремонту укриття в лікарні: як це сталось
24 листопада 2025, 21:25
Українцям розповіли, як зростатимуть цiни наступного року
24 листопада 2025, 21:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »