08:10  24 ноября
На Ровенщине умерла 3-летняя девочка: родители обвиняют врача
08:54  24 ноября
Сбрасывал бутылки с полок: в Киеве пьяный мужчина устроил погром в супермаркете
08:11  24 ноября
В Черкасской области в результате ДТП на трассе погибли два человека, еще двое – травмированы
24 ноября 2025, 10:37

За взятки принимали "нужные" решения в судах: в Одессе задержали судью и адвоката

24 ноября 2025, 10:37
Фото: СБУ
СБУ и НАБУ провели совместную операцию по нейтрализации судебных сделок в Одессе. Правоохранители разоблачили местного судью и адвоката, которые "торговали" судебными решениями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигуранты предложили ответчику по гражданскому делу договориться с судьей одного из райсудов Одессы о "нужном" постановлении. Стоимость такой "услуги" составила 10 тысяч долларов.

По данным СБУ, первую часть взятки ответчик должен был передать фигурантам в качестве "аванса" до рассмотрения дела, а вторую – непосредственно перед принятием судебного решения.

Правоохранители задокументировали преступления организаторов схемы и разоблачили их "на горячем" - после передачи последней части взятки.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины (окончено покушение на подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников судебных махинаций.

Напомним, в Одессе инспектор ТЦК и военный организовали коррупционную схему уклонения от мобилизации. За 16 тысяч долларов предлагали за отсрочку от службы.

07 августа 2025
