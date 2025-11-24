За взятки принимали "нужные" решения в судах: в Одессе задержали судью и адвоката
СБУ и НАБУ провели совместную операцию по нейтрализации судебных сделок в Одессе. Правоохранители разоблачили местного судью и адвоката, которые "торговали" судебными решениями
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Фигуранты предложили ответчику по гражданскому делу договориться с судьей одного из райсудов Одессы о "нужном" постановлении. Стоимость такой "услуги" составила 10 тысяч долларов.
По данным СБУ, первую часть взятки ответчик должен был передать фигурантам в качестве "аванса" до рассмотрения дела, а вторую – непосредственно перед принятием судебного решения.
Правоохранители задокументировали преступления организаторов схемы и разоблачили их "на горячем" - после передачи последней части взятки.
Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины (окончено покушение на подстрекательство к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу).
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников судебных махинаций.
