Фото: глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В Павлограде после очередной вражеской атаки за помощью обратились еще трое местных жителей. За помощью врачей обратились 22-летний юноша и две женщины в возрасте 42 и 48 лет. Все они получили травмы легкой и средней степени и продолжат лечение амбулаторно. Общее количество пострадавших в городе выросло до шести человек. Кроме этого, обстрел повредил частный жилой дом.

Спасатели работают на месте атаки

В Никопольском районе ситуация также оставалась напряженной. Российские войска применили FPV-дроны и артиллерию, в результате чего под удары попали Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Мировская и Красногригорьевская громады. Там травмировались пять человек. 41-летний мужчина был госпитализирован, другим медики оказали помощь на месте. Повреждения получили объекты инфраструктуры, помещения колледжа, административное здание, девять многоэтажных домов, автозаправка, гражданская техника, транспорт и линии электропередач.

Накануне сообщалось об ударе БПЛА по Павлограду. Тогда пострадали трое горожан, среди которых 37-летняя женщина, 18-летняя девушка и 31-летний мужчина. Всем им оказали необходимую помощь, их состояние оценивалось как средней тяжести. В результате атаки были повреждены административные здания и предприятие, а также около полутора десятков автомобилей. Четыре транспортных средства уничтожены полностью.

Напомним, прокуратура объявила подозрение четырем высокопоставленным чиновникам вооруженных сил РФ - от генерал-полковника до полковника - в причастности к ракетному удару баллистической ракетой "Искандер-М" по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года, в результате которого погибли 20 человек, в том числе девять человек.