СБУ та НАБУ провели спільну операцію з нейтралізації судових оборудок в Одесі. Правоохоронці викрили місцевого суддю та адвокатку, які "торгували" судовими рішеннями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігуранти запропонували відповідачу у цивільній справі домовитися з суддею одного з райсудів Одеси щодо "потрібної" ухвали. Вартість такої "послуги" становила 10 тисяч доларів.

За даними СБУ, першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам як "аванс" до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.

Правоохоронці задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх "на гарячому" ‒ після передачі останньої частини хабаря.

Фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 ККУкраїни (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.

