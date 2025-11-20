Хотіли "закрити справу про ЗСЧ": в Одесі волонтер благодійного фонду за понад 40 тисяч доларів "допомагав" військовому

Ілюстративне фото

В Одесі судили волонтера благодійного фонду за зловживання впливом. Зазначається, що він вступив у змову зі знайомим для отримання хабаря від військового

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що військовий хотів знятися з військового обліку, а також закрити кримінальну справу про самовільне залишення військової частини, щоб виїхати за кордон. Зловмисники по черзі зустрічались з ним та спілкувались, пояснювали, що за гроші будуть домовлятися з медиками та правоохоронцями.

Під час зустрічі вони повідомили "клієнту" остаточну вартість "послуги": 44 тисяч доларів. 31 жовтня волонтер зустрівся з військовим на території медичного центру: тоді передали транс 17 тисяч доларів. Після цього правоохоронці затримали зловмисників.

На суді волонтер визнав свою провину. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 701 тисячі 743 гривні.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.