15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 20:14

Хотіли "закрити справу про ЗСЧ": в Одесі волонтер благодійного фонду за понад 40 тисяч доларів "допомагав" військовому

20 листопада 2025, 20:14
В Одесі судили волонтера благодійного фонду за зловживання впливом. Зазначається, що він вступив у змову зі знайомим для отримання хабаря від військового

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Відомо, що військовий хотів знятися з військового обліку, а також закрити кримінальну справу про самовільне залишення військової частини, щоб виїхати за кордон. Зловмисники по черзі зустрічались з ним та спілкувались, пояснювали, що за гроші будуть домовлятися з медиками та правоохоронцями.

Під час зустрічі вони повідомили "клієнту" остаточну вартість "послуги": 44 тисяч доларів. 31 жовтня волонтер зустрівся з військовим на території медичного центру: тоді передали транс 17 тисяч доларів. Після цього правоохоронці затримали зловмисників.

На суді волонтер визнав свою провину. Йому призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 701 тисячі 743 гривні.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
