Ворог пошкодив об'єкт ДТЕК на Одещині: 32 тис. родин без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Унаслідок ворожої атаки енергооб'єкту Одеської області знеструмлені 32 тис. абонентів. Енергетики почнуть відновлювальні роботи після отримання дозволу від військових та рятувальників

Про це повідомила пресслужба ДТЕК, передає RegioNews.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, 4 000 родин вдалося перепідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла.

"Наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, вночі 17 листопада російська армія знову масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Незважаючи на ефективну роботу ППО, зафіксовано наслідки для енергетичної та портової інфраструктури. Під час атаки ушкоджень зазнали кілька цивільних суден.