14 листопада 2025, 20:56

На Одещині 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера

14 листопада 2025, 20:56
Фото: Катерини Бойченко/Facebook
Суд ухвалив вирок молодому водієві, який збив на смерть доньку ексмера Кілії, врахувавши прохання батька потерпілої про пом’якшене покарання

Про це Суспільному розповів суддя-спікер Ізмаїльського міськрайонного суду Іван Яковенко, передає RegioNews.

В Ізмаїлі суд виніс вирок 19-річному водієві, який увечері 5 серпня збив на пішохідному переході 22-річну Катерину Бойченко, доньку колишнього мера Кілії. За рішенням суду хлопець проведе у в’язниці 3 роки та протягом трьох років не зможе керувати автомобілем.

Під час судового розгляду батько загиблої просив суддю не позбавляти волі винуватця та надати йому випробувальний термін. Як пояснив Павло Бойченко, родина обрала таку позицію, виходячи з того, яким шляхом, на їхню думку, пішла б сама Катерина.

За даними слідства, водій перевищив швидкість і не встиг зреагувати, коли дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу. Він повністю визнав свою провину, сприяв слідству та викликав швидку допомогу. Сторона обвинувачення просила призначити 4 роки позбавлення волі, однак суд врахував каяття підсудного та призначив 3 роки ув’язнення.

Рішення ще не набрало законної сили, і обидві сторони мають право оскаржити його протягом 30 днів. Суддя зазначив, що реальне покарання обрали з метою перевиховання винуватця та запобігання подібним правопорушенням у майбутньому.

Нагадаємо, 14 листопада вранці у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького сталася жахлива трагедія – вантажівка з напівпричепом насмерть збила 65-річного чоловіка, який намагався перейти дорогу нерегульованим переходом.

