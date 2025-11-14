Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеської області, передає RegioNews.

В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру місцевому жителю, який завдав тяжкого поранення знайомій після конфлікту через алкоголь. Інцидент відбувся у приватному секторі Татарбунар кілька днів тому. За даними слідства, нетверезий чоловік прийшов на подвір’я жінки, сподіваючись отримати від неї алкоголь, однак почув відмову. Між ними виникла словесна суперечка, яка швидко переросла в агресію.

Поліцейські встановили, що відвідувач дістав ніж, який мав при собі, та вдарив ним господарку у живіт. Після нападу він покинув місце події, намагаючись уникнути відповідальності. Потерпіла змогла самостійно викликати медиків і поліцію. Лікарі виявили у неї проникаюче поранення та ушкодження внутрішніх органів. Жінку госпіталізували, наразі вона перебуває під наглядом лікарів.

Оперативники швидко встановили місцеперебування підозрюваного і затримали його. На подвір’ї вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Зібрані матеріали дозволили повідомити чоловіку про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі продовжують роботу над матеріалами кримінального провадження під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури.

