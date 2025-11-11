Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Вечером 11 ноября 2025 года российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. В городе раздавались взрывы, жителей призывали находиться в укрытиях

По данным Воздушных сил Украины, вражеские беспилотники сначала фиксировались в акватории Черного моря около 18.30 и двигались в направлении Одессы. Одесская ОВА около 19:00 предупредила горожан об угрозе и призвала к безопасности, передает RegioNews.

Около 20:00 в сети начали поступать сообщения о взрывах и дыме в городе. Предварительно известно, что атаковали несколько групп русских дронов. По состоянию на 20.05 информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

По данным воздушных сил, в ночь на 11 ноября российская армия запустила по территории Украины 119 беспилотников разных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

В результате атак в Одесской области повреждены энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что взрывы в Харькове прогремели за пределами города, на территории Харьковской области.

Жителей призывают оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями.

Напомним, днем 11 ноября во время одной из воздушных тревог в Одессе российский беспилотник упал посреди жилого квартала.