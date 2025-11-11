18:44  11 листопада
Помер відомий український політик
17:59  11 листопада
Завтра в Україні буде холодно і дощитиме
15:39  11 листопада
В Україні різко подорожчали популярні продукти
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 20:47

Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи

11 листопада 2025, 20:47
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Ввечері 11 листопада 2025 року російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. У місті лунали вибухи, мешканців закликали перебувати в укриттях

За даними Повітряних сил України, ворожі безпілотники спершу фіксувалися в акваторії Чорного моря близько 18:30 та рухалися в напрямку Одеси. Одеська ОВА близько 19:00 попередила містян про загрозу і закликала до безпеки, передає RegioNews.

Близько 20:00 у мережі почали надходити повідомлення про вибухи та дим у місті. Попередньо відомо, що атакували кілька груп російських дронів. Станом на 20:05 інформації про постраждалих або значні руйнування не надходило.

За даними Повітряних сил, у ніч на 11 листопада російська армія запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.

Внаслідок атак в Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру та залізничні об’єкти.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи в Харкові пролунали за межами міста, на території Харківської області.

Мешканців закликають залишатися в укриттях та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, вдень 11 листопада під час однієї з повітряних тривог в Одесі російський безпілотник впав посеред житлового кварталу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса дрон атака
В Одесі російський дрон упав просто посеред вулиці: що відомо про наслідки
11 листопада 2025, 19:20
У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли
11 листопада 2025, 16:08
Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії
11 листопада 2025, 15:56
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
У Болгарії залишився бензин лише на місяць через санкції США проти "Лукойла": подробиці
11 листопада 2025, 21:27
В Україні суттєво зросли ціни на продукти: Держстат назвав цифру
11 листопада 2025, 20:58
Відключення світла в Україні: 12 листопада запроваджують обмеження споживання електроенергії
11 листопада 2025, 20:33
Кабмін розпустив наглядову раду "Енергоатому": чекають на терміновий аудит
11 листопада 2025, 20:26
Новий рівень бізнесу у Запоріжжі: МАФи на даху кінотеатру
11 листопада 2025, 19:59
У Запоріжжі зловмисники вкрали гуманітарну допомогу на 8 мільйонів: що відомо
11 листопада 2025, 19:50
На фронті спалахнула смертельна хвороба: яка причина
11 листопада 2025, 19:46
Українські військові здаються у полон в Покровську, тому що утримувати позиції нереально – ЗМІ
11 листопада 2025, 19:44
На Полтавщині сталася аварія на лінії електропередач: багатотисячне місто залишилося без світла та води
11 листопада 2025, 19:28
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »