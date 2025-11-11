Одеса під масштабною атакою дронів: у місті лунають вибухи

Ввечері 11 листопада 2025 року російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. У місті лунали вибухи, мешканців закликали перебувати в укриттях

За даними Повітряних сил України, ворожі безпілотники спершу фіксувалися в акваторії Чорного моря близько 18:30 та рухалися в напрямку Одеси. Одеська ОВА близько 19:00 попередила містян про загрозу і закликала до безпеки, передає RegioNews.

Близько 20:00 у мережі почали надходити повідомлення про вибухи та дим у місті. Попередньо відомо, що атакували кілька груп російських дронів. Станом на 20:05 інформації про постраждалих або значні руйнування не надходило.

За даними Повітряних сил, у ніч на 11 листопада російська армія запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.

Внаслідок атак в Одеській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру та залізничні об’єкти.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи в Харкові пролунали за межами міста, на території Харківської області.

Мешканців закликають залишатися в укриттях та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо, вдень 11 листопада під час однієї з повітряних тривог в Одесі російський безпілотник впав посеред житлового кварталу.