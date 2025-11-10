В Одесі сталася масштабна пожежа

Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На вулиці Проектуєма горіла одноповерхова нежитлова будівля. Коли рятувальники прибули на місце, полумʼям була охоплена майже вся споруда.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 350 кв.м.

Причина та збитки встановлюються.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 1 листопада в селі Кам’янка на Житомирщині під час пожежі загинули дві жінки. Попередньо, пожежа виникла через порушення правил монтажу димаря.