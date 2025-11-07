17:51  07 листопада
07 листопада 2025, 22:50

16 тисяч доларів за відстрочку від служби: в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему

07 листопада 2025, 22:50
Приморський районний суд міста Одеси затвердив угоду про визнання винуватості у справі про зловживання впливом. Йдеться про корупційну схему для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У лютому цього року пʼятеро громадян, включаючи інспектор з військового обліку та бронювання ТЦК та СП і військовослужбовця Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генштабу Збройних Сил України домовилися про спільне вчинення корупційного злочину.

Вони запропонували військовозобов'язаному вплинути на рішення ТЦК. За свою "допомогу" попросили 16 тисяч доларів. Співучасниця групи одержала від чоловіка частину коштів: ці 12 тисяч доларів вони розподілили між собою.

Відомо, що одному із фігурантів передали документи "клієнта" для виготовлення його матері документів про інвалідність другої групи, а також 1 300 доларів. Цей учасник групи уклав угоду про визнання винуватості. У вироку зазначається, що він надав викривальні щодо інших осіб.

За угодою він отримав 103 тисячі гривень штрафу.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили адвоката, який під час консультації переконав клієнта скористатись незаконною схемою отримання відстрочки від мобілізації. Він запропонував оформити фіктивне опікунство над особою з інвалідності. У розмовах з дружиною "клієнта" він просив 7 тисяч доларів за свої послуги.

