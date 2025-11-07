11:13  07 ноября
07 ноября 2025, 12:21

В Ровенской области погиб младенец после ДТП: двое водителей предстанут перед судом

07 ноября 2025, 12:21
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
В Дубенском районе перед судом предстанут два водителя, из-за действий которых произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб двухмесячный ребенок

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, столкновение произошло во время встречного разъезда двух легковушек - "Hyundai IX35" под управлением 46-летнего жителя Луцка и "Hyundai Sonata", за рулем которой находилась 28-летняя жительница села Лишня.

Оба водителя нарушили правила дорожного движения: неправильно оценили дорожную ситуацию, не определили границы своих полос, не соблюдали безопасную дистанцию ​​и создали опасность для движения. В результате произошло лобовое столкновение.

Во время аварии пострадала двухмесячная дочь водительницы "Sonata". Ребенок находился в салоне без специальной автолюльки. С тяжелыми травмами головы младенец доставили в реанимацию, но, несмотря на усилия медиков, через 26 дней он умер в больнице. Водитель другого авто также получил телесные повреждения – врачи зафиксировали у него перелом ребра.

Следователи сообщили обоим водителям о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, на Буковине будут судить бывшую правоохранительницу, которая под пьяной совершила смертельное ДТП – погибла ее подруга. Еще две пассажирки получили травмы.

