В Одесской области задержали женщину с сотней пакетов опасных психотропов

Фото: Национальная полиция

В Болграде полицейские разоблачили 36-летнюю жительницу Измаила, которая разлагала "закладки" с особо опасными психотропами

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

У женщины изъяли 53 свертка с веществом PVP и еще 49 – из тайников, которые она подготовила для клиентов.

По данным полиции, злоумышленница получала партии психотропов через мессенджеры и координировала сбыт вместе с сообщницей. Ее задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержание под стражей с залогом более 242 тысяч гривен.

Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

