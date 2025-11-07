11:13  07 листопада
07 листопада 2025, 13:03

На Одещині командир змусив 4 бійців ремонтувати власну квартиру – справу передано до суду

07 листопада 2025, 13:03
Фото: ДБР
На Одещині суд розглядатиме справу проти командира військової частини, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

За даними Державного бюро розслідувань, офіцер залучив чотирьох своїх підлеглих до ремонту власної квартири, оформленої на тещу. Роботи виконувалися у місті Подільськ на початку 2025 року.

Слідство встановило, що військовослужбовці протягом кількох місяців, замість виконання службових обов'язків, займалися ремонтом у помешканні командира – клали плитку, шпаклювали стіни та встановлювали сантехніку.

Попри те, що вони фактично не перебували на бойовому чергуванні, їм продовжували нараховувати бойові виплати. За підрахунками слідчих, держава зазнала матеріальних збитків на суму близько одного мільйона гривень.

У квітні 2025 року співробітники ДБР затримали офіцера безпосередньо у квартирі під час перевірки ходу ремонтних робіт. Сам командир заперечує свою провину і стверджує, що підлеглі нібито допомагали йому добровільно у вільний від служби час під час повітряних тривог.

Досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт передано до суду. Полковнику інкримінують зловживання службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, стало відомо про жорстоке катування військовополоненого, під час якого на його лобі було вирізано символ "Z". Наразі колишньому командиру підрозділу "ЛНР" офіційно повідомили про підозру, а слідство встановлює всі обставини цих злочинних дій.

