06 ноября 2025, 12:22

В Тернопольской области будут судить мужчину, который незаконно хранил автомат Калашникова и патроны

06 ноября 2025, 12:22
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
В Тернопольской области правоохранители направили в суд дело в отношении мужчины, который незаконно хранил оружие и боеприпасы к нему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, мужчина в прошлом году через Интернет познакомился с лицом, у которого приобрел без предусмотренного законом разрешения части нарезного огнестрельного оружия. Из полученных деталей он самостоятельно собрал автомат системы Калашникова "АК-74" калибра 5,45×39 мм.

Кроме того, обвиняемый приобрел 20 боевых патронов этого же калибра, которые вместе с оружием хранил по месту жительства – в собственном домовладении в Бучаче.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли автомат "АК-74" и патроны.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет. Никаких разрешительных документов у мужчины не было.

Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов.
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масштабного отключения отопления.
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
