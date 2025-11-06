В Тернопольской области будут судить мужчину, который незаконно хранил автомат Калашникова и патроны

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В Тернопольской области правоохранители направили в суд дело в отношении мужчины, который незаконно хранил оружие и боеприпасы к нему

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, мужчина в прошлом году через Интернет познакомился с лицом, у которого приобрел без предусмотренного законом разрешения части нарезного огнестрельного оружия. Из полученных деталей он самостоятельно собрал автомат системы Калашникова "АК-74" калибра 5,45×39 мм.

Кроме того, обвиняемый приобрел 20 боевых патронов этого же калибра, которые вместе с оружием хранил по месту жительства – в собственном домовладении в Бучаче.

Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли автомат "АК-74" и патроны.

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

