На Одещині затримали жінку з сотнею пакунків небезпечних психотропів

Фото: Національна поліція

У Болграді поліцейські викрили 36-річну жительку Ізмаїла, яка розкладала "закладки" з особливо небезпечними психотропами

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У жінки вилучили 53 згортки з речовиною PVP і ще 49 – зі схованок, які вона підготувала для клієнтів.

За даними поліції, зловмисниця отримувала партії психотропів через месенджери й координувала збут разом зі спільницею. Її затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою понад 242 тисячі гривень.

Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали 23-річного киянина, який розповсюджував психотропну речовину Альфа-PVP, маскуючи її у пакетики з-під чаю. Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.