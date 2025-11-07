Фото: ОВА

В ночь на 7 ноября россияне снова атаковали Одесскую область беспилотниками. Силы ПВО уничтожили большинство целей, однако зафиксировано попадание по объектам энергетики

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер и ГСЧС, передает RegioNews.

В результате атаки повреждения получили также складские помещения и админздание.

Возникли пожары, их ликвидировали спасатели.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Чугуеве в Харьковской области в результате ночного массированного удара российских беспилотников вспыхнули масштабные пожары.