Росіяни вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Одещини

Росіяни знову атакували енергетику Одещини: виникли пожежі
У ніч на 7 листопада росіяни знову атакували Одеську область безпілотниками. Сили ППО знищили більшість повітряних цілей, однак зафіксовано влучання по об’єктах енергетики
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адмінбудівля.
Виникли пожежі, їх ліквідували рятувальники.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, у Чугуєві в Харківській області внаслідок нічного масованого удару російських безпілотників спалахнули масштабні пожежі.
