02 ноября 2025, 08:33

В Одессе произошел скандал из-за российской музыки в ночном клубе

02 ноября 2025, 08:33
фото: INSIDER UA
В Одессе разгорелся скандал из-за российской музыки в клубе Palladium, где диджей включил песню российского исполнителя

Как передает RegioNews, в ситуацию вмешался глава ОВА Олег Кипер, о чем он в субботу, 1 ноября, рассказал в Telegram.

"Одесса – город, который почти каждый день страдает от российских атак. И в это время в ночном клубе включаются песни российских исполнителей. И это на четвёртом году полномасштабной войны. Пока наши защитники отдают свою жизнь, кто-то развлекается под саундтреки страны-агрессора, презирая память о погибших", – говорится в сообщении.

Кипер отметил, что дал поручение соответствующим департаментам ОВА разобраться в ситуации и предоставить правовую оценку действиям заведения.

Впоследствии в соцсетях начали публиковать кадры со стражами порядка в ночном клубе.

Как сообщалось, в конце октября в Одессе во время мобилизации на военных одного из районных ТЦК и СП напала толпа людей. Они применили силу, слезоточивый газ и дубинки, повредили служебный автомобиль и самих военнослужащих.

Одесса видео скандал Кипер Олег Александрович русская музыка
31 октября 2025
07 августа 2025
